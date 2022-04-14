OpMentis (OPM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OpMentis (OPM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OpMentis (OPM) Informasjon OpMentis OPM is an ethereum token of OpMentis platform , where state-of-the-art AI technology meets accessibility the platform is meticulously designed to empower users, allowing them to delve into the realm of artificial intelligence with ease and confidence. The essence of Opmentis lies in its ability to simplify complex AI concepts and tools, making them user-friendly and approachable. This means that even those without a coding background can harness the full potential of AI for various purposes, from personal projects to significant business initiatives. Offisiell nettside: https://www.opmentis.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.opmentis.xyz/

OpMentis (OPM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OpMentis (OPM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 153.71K $ 153.71K $ 153.71K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 74.50M $ 74.50M $ 74.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 206.32K $ 206.32K $ 206.32K All-time high: $ 0.075756 $ 0.075756 $ 0.075756 All-Time Low: $ 0.0008652 $ 0.0008652 $ 0.0008652 Nåværende pris: $ 0.00207442 $ 0.00207442 $ 0.00207442 Lær mer om OpMentis (OPM) pris

OpMentis (OPM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OpMentis (OPM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OPM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OPM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OPMs tokenomics, kan du utforske OPM tokenets livepris!

