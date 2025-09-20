Dagens OpMentis livepris er 0.00216612 USD. Spor prisoppdateringer for OPM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OPM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OpMentis livepris er 0.00216612 USD. Spor prisoppdateringer for OPM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OPM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om OPM

OPM Prisinformasjon

OPM teknisk dokument

OPM Offisiell nettside

OPM tokenomics

OPM Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

OpMentis Logo

OpMentis Pris (OPM)

Ikke oppført

1 OPM til USD livepris:

$0.00216612
$0.00216612$0.00216612
-5.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
OpMentis (OPM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:43:11 (UTC+8)

OpMentis (OPM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0021585
$ 0.0021585$ 0.0021585
24 timer lav
$ 0.00228657
$ 0.00228657$ 0.00228657
24 timer høy

$ 0.0021585
$ 0.0021585$ 0.0021585

$ 0.00228657
$ 0.00228657$ 0.00228657

$ 0.075756
$ 0.075756$ 0.075756

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

-5.26%

-14.98%

-14.98%

OpMentis (OPM) sanntidsprisen er $0.00216612. I løpet av de siste 24 timene har OPM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0021585 og et toppnivå på $ 0.00228657, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPM er $ 0.075756, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPM endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, -5.26% over 24 timer og -14.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OpMentis (OPM) Markedsinformasjon

$ 161.38K
$ 161.38K$ 161.38K

--
----

$ 216.61K
$ 216.61K$ 216.61K

74.50M
74.50M 74.50M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OpMentis er $ 161.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPM er 74.50M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 216.61K.

OpMentis (OPM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på OpMentis til USD ble $ -0.000120445110600757.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på OpMentis til USD ble $ +0.0014859819.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på OpMentis til USD ble $ +0.0006555621.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på OpMentis til USD ble $ +0.0009192987469812689.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000120445110600757-5.26%
30 dager$ +0.0014859819+68.60%
60 dager$ +0.0006555621+30.26%
90 dager$ +0.0009192987469812689+73.73%

Hva er OpMentis (OPM)

OpMentis OPM is an ethereum token of OpMentis platform , where state-of-the-art AI technology meets accessibility the platform is meticulously designed to empower users, allowing them to delve into the realm of artificial intelligence with ease and confidence. The essence of Opmentis lies in its ability to simplify complex AI concepts and tools, making them user-friendly and approachable. This means that even those without a coding background can harness the full potential of AI for various purposes, from personal projects to significant business initiatives.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

OpMentis (OPM) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

OpMentis Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OpMentis (OPM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OpMentis (OPM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OpMentis.

Sjekk OpMentisprisprognosen nå!

OPM til lokale valutaer

OpMentis (OPM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OpMentis (OPM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OPM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om OpMentis (OPM)

Hvor mye er OpMentis (OPM) verdt i dag?
Live OPM prisen i USD er 0.00216612 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OPM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OPM til USD er $ 0.00216612. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OpMentis?
Markedsverdien for OPM er $ 161.38K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OPM?
Den sirkulerende forsyningen av OPM er 74.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOPM ?
OPM oppnådde en ATH-pris på 0.075756 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OPM?
OPM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til OPM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OPM er -- USD.
Vil OPM gå høyere i år?
OPM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OPM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:43:11 (UTC+8)

OpMentis (OPM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.