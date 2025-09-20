OpMentis (OPM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0021585 $ 0.0021585 $ 0.0021585 24 timer lav $ 0.00228657 $ 0.00228657 $ 0.00228657 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0021585$ 0.0021585 $ 0.0021585 24 timer høy $ 0.00228657$ 0.00228657 $ 0.00228657 All Time High $ 0.075756$ 0.075756 $ 0.075756 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.41% Prisendring (1D) -5.26% Prisendring (7D) -14.98% Prisendring (7D) -14.98%

OpMentis (OPM) sanntidsprisen er $0.00216612. I løpet av de siste 24 timene har OPM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0021585 og et toppnivå på $ 0.00228657, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPM er $ 0.075756, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPM endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, -5.26% over 24 timer og -14.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OpMentis (OPM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 161.38K$ 161.38K $ 161.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 216.61K$ 216.61K $ 216.61K Opplagsforsyning 74.50M 74.50M 74.50M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OpMentis er $ 161.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPM er 74.50M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 216.61K.