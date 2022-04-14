Operon Origins (ORO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Operon Origins (ORO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Operon Origins (ORO) Informasjon Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish. Offisiell nettside: https://operonorigins.com/ Teknisk dokument: https://operonorigins.com/litepaper.pdf Kjøp ORO nå!

Operon Origins (ORO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Operon Origins (ORO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.39K $ 14.39K $ 14.39K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 181.54K $ 181.54K $ 181.54K All-time high: $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00182127 $ 0.00182127 $ 0.00182127 Lær mer om Operon Origins (ORO) pris

Operon Origins (ORO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Operon Origins (ORO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OROs tokenomics, kan du utforske ORO tokenets livepris!

ORO prisforutsigelse Vil du vite hvor ORO kan være på vei? Vår ORO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ORO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!