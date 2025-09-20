Operon Origins (ORO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 1.82 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -2.05% Prisendring (7D) +49.65%

Operon Origins (ORO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ORO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORO er $ 1.82, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORO endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -2.05% over 24 timer og +49.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Operon Origins (ORO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.21K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.10K Opplagsforsyning 7.93M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Operon Origins er $ 4.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORO er 7.93M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.10K.