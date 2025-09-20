Dagens Operon Origins livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ORO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Operon Origins livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ORO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ORO

ORO Prisinformasjon

ORO teknisk dokument

ORO Offisiell nettside

ORO tokenomics

ORO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Operon Origins Logo

Operon Origins Pris (ORO)

Ikke oppført

1 ORO til USD livepris:

$0.00053122
$0.00053122$0.00053122
-2.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Operon Origins (ORO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:58:52 (UTC+8)

Operon Origins (ORO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.82
$ 1.82$ 1.82

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-2.05%

+49.65%

+49.65%

Operon Origins (ORO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ORO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORO er $ 1.82, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORO endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -2.05% over 24 timer og +49.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Operon Origins (ORO) Markedsinformasjon

$ 4.21K
$ 4.21K$ 4.21K

--
----

$ 53.10K
$ 53.10K$ 53.10K

7.93M
7.93M 7.93M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Operon Origins er $ 4.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORO er 7.93M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.10K.

Operon Origins (ORO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Operon Origins til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Operon Origins til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Operon Origins til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Operon Origins til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.05%
30 dager$ 0+41.61%
60 dager$ 0+51.01%
90 dager$ 0--

Hva er Operon Origins (ORO)

Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Operon Origins (ORO) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Operon Origins Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Operon Origins (ORO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Operon Origins (ORO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Operon Origins.

Sjekk Operon Originsprisprognosen nå!

ORO til lokale valutaer

Operon Origins (ORO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Operon Origins (ORO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ORO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Operon Origins (ORO)

Hvor mye er Operon Origins (ORO) verdt i dag?
Live ORO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ORO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ORO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Operon Origins?
Markedsverdien for ORO er $ 4.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ORO?
Den sirkulerende forsyningen av ORO er 7.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forORO ?
ORO oppnådde en ATH-pris på 1.82 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ORO?
ORO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ORO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ORO er -- USD.
Vil ORO gå høyere i år?
ORO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ORO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:58:52 (UTC+8)

Operon Origins (ORO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.