OpenDelta GMCI30 pris i dag

Sanntids OpenDelta GMCI30 (OG30) pris i dag er $ 0.150736, med en 1.11% endring de siste 24 timene. Nåværende OG30 til USD konverteringssats er $ 0.150736 per OG30.

OpenDelta GMCI30 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 141,708, med en sirkulerende forsyning på 940.00K OG30. I løpet av de siste 24 timene OG30 har den blitt handlet mellom $ 0.149035(laveste) og $ 0.15167 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.258621, mens tidenes laveste notering var $ 0.133385.

Kortsiktig har OG30 beveget seg -0.01% i løpet av den siste timen og -10.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 141.71K$ 141.71K $ 141.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 141.71K$ 141.71K $ 141.71K Opplagsforsyning 940.00K 940.00K 940.00K Total forsyning 939,999.997995218 939,999.997995218 939,999.997995218

