OpenAI PreStocks pris i dag

Sanntids OpenAI PreStocks (OPENAI) pris i dag er $ 806.42, med en 1.48% endring de siste 24 timene. Nåværende OPENAI til USD konverteringssats er $ 806.42 per OPENAI.

OpenAI PreStocks rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 637,018, med en sirkulerende forsyning på 789.94 OPENAI. I løpet av de siste 24 timene OPENAI har den blitt handlet mellom $ 788.92(laveste) og $ 820.13 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1,490.11, mens tidenes laveste notering var $ 551.47.

Kortsiktig har OPENAI beveget seg -0.11% i løpet av den siste timen og -9.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

OpenAI PreStocks (OPENAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 637.02K$ 637.02K $ 637.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 637.02K$ 637.02K $ 637.02K Opplagsforsyning 789.94 789.94 789.94 Total forsyning 789.938118749 789.938118749 789.938118749

Nåværende markedsverdi på OpenAI PreStocks er $ 637.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPENAI er 789.94, med en total tilgang på 789.938118749. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 637.02K.