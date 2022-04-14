OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OPEN Ticketing Ecosystem (OPN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Informasjon The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships. Offisiell nettside: https://onopen.xyz/ Kjøp OPN nå!

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OPEN Ticketing Ecosystem (OPN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Total forsyning: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B Sirkulerende forsyning: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M All-time high: $ 0.00552837 $ 0.00552837 $ 0.00552837 All-Time Low: $ 0.00006431 $ 0.00006431 $ 0.00006431 Nåværende pris: $ 0.00024192 $ 0.00024192 $ 0.00024192 Lær mer om OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) pris

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OPN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OPN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OPNs tokenomics, kan du utforske OPN tokenets livepris!

OPN prisforutsigelse Vil du vite hvor OPN kan være på vei? Vår OPN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OPN tokenets prisforutsigelse nå!

