OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokenomics
OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Informasjon
The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing.
Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships.
OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OPEN Ticketing Ecosystem (OPN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet OPN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange OPN tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår OPNs tokenomics, kan du utforske OPN tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.