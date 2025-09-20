Open Dollar (OD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 24 timer lav $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 24 timer høy 24 timer lav $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 24 timer høy $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 All Time High $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Laveste pris $ 0.878488$ 0.878488 $ 0.878488 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) -0.64% Prisendring (7D) -0.64%

Open Dollar (OD) sanntidsprisen er $1.67. I løpet av de siste 24 timene har OD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.67 og et toppnivå på $ 1.67, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OD er $ 1.69, mens den rekordlave prisen er $ 0.878488.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Open Dollar (OD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K Opplagsforsyning 11.56K 11.56K 11.56K Total forsyning 11,564.03318048537 11,564.03318048537 11,564.03318048537

Nåværende markedsverdi på Open Dollar er $ 19.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OD er 11.56K, med en total tilgang på 11564.03318048537. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.30K.