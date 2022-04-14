OPCAT (OPCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OPCAT (OPCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OPCAT (OPCAT) Informasjon We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens.

OPCAT (OPCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OPCAT (OPCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M All-time high: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 All-Time Low: $ 0.052453 $ 0.052453 $ 0.052453 Nåværende pris: $ 0.096819 $ 0.096819 $ 0.096819 Lær mer om OPCAT (OPCAT) pris

OPCAT (OPCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OPCAT (OPCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OPCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OPCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OPCATs tokenomics, kan du utforske OPCAT tokenets livepris!

OPCAT prisforutsigelse Vil du vite hvor OPCAT kan være på vei? Vår OPCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

