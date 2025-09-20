Dagens OPCAT livepris er 0.105755 USD. Spor prisoppdateringer for OPCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OPCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OPCAT livepris er 0.105755 USD. Spor prisoppdateringer for OPCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OPCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.105755
-2.50%1D
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:38:14 (UTC+8)

OPCAT (OPCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.100928
24 timer lav
$ 0.108689
24 timer høy

$ 0.100928
$ 0.108689
$ 1.5
$ 0.052453
+2.02%

-2.51%

+15.97%

+15.97%

OPCAT (OPCAT) sanntidsprisen er $0.105755. I løpet av de siste 24 timene har OPCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.100928 og et toppnivå på $ 0.108689, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPCAT er $ 1.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.052453.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPCAT endret seg med +2.02% i løpet av den siste timen, -2.51% over 24 timer og +15.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OPCAT (OPCAT) Markedsinformasjon

$ 2.22M
--
$ 2.22M
21.00M
21,000,000.0
Nåværende markedsverdi på OPCAT er $ 2.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPCAT er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.22M.

OPCAT (OPCAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på OPCAT til USD ble $ -0.0027327701284578.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på OPCAT til USD ble $ -0.0349246475.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på OPCAT til USD ble $ +0.0107065304.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på OPCAT til USD ble $ -0.05304112288832715.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0027327701284578-2.51%
30 dager$ -0.0349246475-33.02%
60 dager$ +0.0107065304+10.12%
90 dager$ -0.05304112288832715-33.40%

Hva er OPCAT (OPCAT)

We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens.

OPCAT (OPCAT) Ressurs

OPCAT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OPCAT (OPCAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OPCAT (OPCAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OPCAT.

Sjekk OPCATprisprognosen nå!

OPCAT (OPCAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OPCAT (OPCAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OPCAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om OPCAT (OPCAT)

Hvor mye er OPCAT (OPCAT) verdt i dag?
Live OPCAT prisen i USD er 0.105755 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OPCAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OPCAT til USD er $ 0.105755. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OPCAT?
Markedsverdien for OPCAT er $ 2.22M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OPCAT?
Den sirkulerende forsyningen av OPCAT er 21.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOPCAT ?
OPCAT oppnådde en ATH-pris på 1.5 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OPCAT?
OPCAT så en ATL-pris på 0.052453 USD.
Hva er handelsvolumet til OPCAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OPCAT er -- USD.
Vil OPCAT gå høyere i år?
OPCAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OPCAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
