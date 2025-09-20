OPCAT (OPCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.100928 $ 0.100928 $ 0.100928 24 timer lav $ 0.108689 $ 0.108689 $ 0.108689 24 timer høy 24 timer lav $ 0.100928$ 0.100928 $ 0.100928 24 timer høy $ 0.108689$ 0.108689 $ 0.108689 All Time High $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Laveste pris $ 0.052453$ 0.052453 $ 0.052453 Prisendring (1H) +2.02% Prisendring (1D) -2.51% Prisendring (7D) +15.97% Prisendring (7D) +15.97%

OPCAT (OPCAT) sanntidsprisen er $0.105755. I løpet av de siste 24 timene har OPCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.100928 og et toppnivå på $ 0.108689, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPCAT er $ 1.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.052453.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPCAT endret seg med +2.02% i løpet av den siste timen, -2.51% over 24 timer og +15.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OPCAT (OPCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Opplagsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OPCAT er $ 2.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPCAT er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.22M.