Ooga Booga (OOGA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ooga Booga (OOGA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ooga Booga (OOGA) Informasjon Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live. Offisiell nettside: https://www.oogabooga.io Kjøp OOGA nå!

Ooga Booga (OOGA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ooga Booga (OOGA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Total forsyning: $ 99.39M $ 99.39M $ 99.39M Sirkulerende forsyning: $ 19.15M $ 19.15M $ 19.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M All-time high: $ 0.525065 $ 0.525065 $ 0.525065 All-Time Low: $ 0.02208362 $ 0.02208362 $ 0.02208362 Nåværende pris: $ 0.066111 $ 0.066111 $ 0.066111 Lær mer om Ooga Booga (OOGA) pris

Ooga Booga (OOGA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ooga Booga (OOGA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OOGA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OOGA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OOGAs tokenomics, kan du utforske OOGA tokenets livepris!

OOGA prisforutsigelse Vil du vite hvor OOGA kan være på vei? Vår OOGA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OOGA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!