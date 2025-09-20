Ooga Booga (OOGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.07154 $ 0.07154 $ 0.07154 24 timer lav $ 0.161579 $ 0.161579 $ 0.161579 24 timer høy 24 timer lav $ 0.07154$ 0.07154 $ 0.07154 24 timer høy $ 0.161579$ 0.161579 $ 0.161579 All Time High $ 0.525065$ 0.525065 $ 0.525065 Laveste pris $ 0.02208362$ 0.02208362 $ 0.02208362 Prisendring (1H) +0.33% Prisendring (1D) -49.50% Prisendring (7D) +3.04% Prisendring (7D) +3.04%

Ooga Booga (OOGA) sanntidsprisen er $0.075781. I løpet av de siste 24 timene har OOGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07154 og et toppnivå på $ 0.161579, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OOGA er $ 0.525065, mens den rekordlave prisen er $ 0.02208362.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OOGA endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, -49.50% over 24 timer og +3.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ooga Booga (OOGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.47M$ 7.47M $ 7.47M Opplagsforsyning 19.15M 19.15M 19.15M Total forsyning 99,389,112.36573727 99,389,112.36573727 99,389,112.36573727

Nåværende markedsverdi på Ooga Booga er $ 1.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OOGA er 19.15M, med en total tilgang på 99389112.36573727. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.47M.