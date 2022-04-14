oof oof CTO (OOF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i oof oof CTO (OOF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

oof oof CTO (OOF) Informasjon Welcome to oof on Solana. oof the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for oof to take reign oof is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. oof is here to make memecoins great again. Launched stealth on pump,fun with no-presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, oof is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let oof show you the way. Offisiell nettside: http://oofonsol.site/ Kjøp OOF nå!

oof oof CTO (OOF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for oof oof CTO (OOF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.14K $ 38.14K $ 38.14K Total forsyning: $ 975.90M $ 975.90M $ 975.90M Sirkulerende forsyning: $ 975.90M $ 975.90M $ 975.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.14K $ 38.14K $ 38.14K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om oof oof CTO (OOF) pris

oof oof CTO (OOF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak oof oof CTO (OOF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OOF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OOF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OOFs tokenomics, kan du utforske OOF tokenets livepris!

