oof oof CTO (OOF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -3.82% Prisendring (7D) -8.57% Prisendring (7D) -8.57%

oof oof CTO (OOF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OOF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OOF er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OOF endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -3.82% over 24 timer og -8.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

oof oof CTO (OOF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.09K$ 38.09K $ 38.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.09K$ 38.09K $ 38.09K Opplagsforsyning 975.90M 975.90M 975.90M Total forsyning 975,900,843.756045 975,900,843.756045 975,900,843.756045

Nåværende markedsverdi på oof oof CTO er $ 38.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OOF er 975.90M, med en total tilgang på 975900843.756045. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.09K.