OnX Finance (ONX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01133021 $ 0.01133021 $ 0.01133021 24 timer lav $ 0.01315412 $ 0.01315412 $ 0.01315412 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01133021$ 0.01133021 $ 0.01133021 24 timer høy $ 0.01315412$ 0.01315412 $ 0.01315412 All Time High $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 Laveste pris $ 0.00500839$ 0.00500839 $ 0.00500839 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) +1.89% Prisendring (7D) +10.68% Prisendring (7D) +10.68%

OnX Finance (ONX) sanntidsprisen er $0.0116679. I løpet av de siste 24 timene har ONX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01133021 og et toppnivå på $ 0.01315412, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ONX er $ 7.47, mens den rekordlave prisen er $ 0.00500839.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ONX endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, +1.89% over 24 timer og +10.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OnX Finance (ONX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 115.33K$ 115.33K $ 115.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 115.62K$ 115.62K $ 115.62K Opplagsforsyning 9.88M 9.88M 9.88M Total forsyning 9,908,242.322942737 9,908,242.322942737 9,908,242.322942737

Nåværende markedsverdi på OnX Finance er $ 115.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ONX er 9.88M, med en total tilgang på 9908242.322942737. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 115.62K.