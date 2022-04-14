Ontos (ONTOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ontos (ONTOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ontos (ONTOS) Informasjon Ontocracia is a community-driven political platform that aggregates and standardizes comprehensive political data from around the world. It gathers official information on countries, legislative bodies, political parties, and politicians and presents it in an intuitive, easy-to-navigate format. The platform employs AI-driven data updates and semi-automated processes to ensure that the information remains current and reliable. By providing accessible political insights via both web and app interfaces, Ontocracia empowers individuals to stay informed and engage in transparent governance, bridging the gap between everyday citizens and political institutions. ⚖️ Offisiell nettside: https://ontocracia.org/ Teknisk dokument: https://ontocracia.gitbook.io/docs Kjøp ONTOS nå!

Ontos (ONTOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ontos (ONTOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.34K $ 27.34K $ 27.34K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.34K $ 27.34K $ 27.34K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ontos (ONTOS) pris

Ontos (ONTOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ontos (ONTOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ONTOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ONTOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ONTOSs tokenomics, kan du utforske ONTOS tokenets livepris!

ONTOS prisforutsigelse Vil du vite hvor ONTOS kan være på vei? Vår ONTOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ONTOS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!