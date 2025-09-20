OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Prisinformasjon (USD)

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CALLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CALLS er $ 0.00556986, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CALLS endret seg med -0.87% i løpet av den siste timen, -7.79% over 24 timer og -20.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på OnlyCalls by Virtuals er $ 193.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CALLS er 994.14M, med en total tilgang på 994140636.2081567. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 193.70K.