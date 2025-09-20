Only Possible On Solana (OPOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.20888 $ 0.20888 $ 0.20888 24 timer lav $ 0.220876 $ 0.220876 $ 0.220876 24 timer høy 24 timer lav $ 0.20888$ 0.20888 $ 0.20888 24 timer høy $ 0.220876$ 0.220876 $ 0.220876 All Time High $ 5.29$ 5.29 $ 5.29 Laveste pris $ 0.101511$ 0.101511 $ 0.101511 Prisendring (1H) +0.27% Prisendring (1D) -2.61% Prisendring (7D) -2.73% Prisendring (7D) -2.73%

Only Possible On Solana (OPOS) sanntidsprisen er $0.214748. I løpet av de siste 24 timene har OPOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.20888 og et toppnivå på $ 0.220876, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPOS er $ 5.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.101511.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPOS endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, -2.61% over 24 timer og -2.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Only Possible On Solana (OPOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 166.53K$ 166.53K $ 166.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 166.53K$ 166.53K $ 166.53K Opplagsforsyning 775.48K 775.48K 775.48K Total forsyning 775,480.0 775,480.0 775,480.0

Nåværende markedsverdi på Only Possible On Solana er $ 166.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPOS er 775.48K, med en total tilgang på 775480.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 166.53K.