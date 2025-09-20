Onigiri Kitty (OKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0034593 $ 0.0034593 $ 0.0034593 24 timer lav $ 0.00353106 $ 0.00353106 $ 0.00353106 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0034593$ 0.0034593 $ 0.0034593 24 timer høy $ 0.00353106$ 0.00353106 $ 0.00353106 All Time High $ 0.01614783$ 0.01614783 $ 0.01614783 Laveste pris $ 0.00230169$ 0.00230169 $ 0.00230169 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +1.35% Prisendring (7D) +4.11% Prisendring (7D) +4.11%

Onigiri Kitty (OKY) sanntidsprisen er $0.0035203. I løpet av de siste 24 timene har OKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0034593 og et toppnivå på $ 0.00353106, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OKY er $ 0.01614783, mens den rekordlave prisen er $ 0.00230169.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OKY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +1.35% over 24 timer og +4.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Onigiri Kitty (OKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 376.28K$ 376.28K $ 376.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 376.28K$ 376.28K $ 376.28K Opplagsforsyning 106.89M 106.89M 106.89M Total forsyning 106,889,885.18826985 106,889,885.18826985 106,889,885.18826985

Nåværende markedsverdi på Onigiri Kitty er $ 376.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OKY er 106.89M, med en total tilgang på 106889885.18826985. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 376.28K.