Onigchi (ONIGCHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00153562$ 0.00153562 $ 0.00153562 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) +0.21% Prisendring (7D) +9.58% Prisendring (7D) +9.58%

Onigchi (ONIGCHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ONIGCHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ONIGCHI er $ 0.00153562, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ONIGCHI endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, +0.21% over 24 timer og +9.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Onigchi (ONIGCHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.28K$ 11.28K $ 11.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.28K$ 11.28K $ 11.28K Opplagsforsyning 999.59M 999.59M 999.59M Total forsyning 999,589,872.011602 999,589,872.011602 999,589,872.011602

Nåværende markedsverdi på Onigchi er $ 11.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ONIGCHI er 999.59M, med en total tilgang på 999589872.011602. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.28K.