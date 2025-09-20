Dagens OneMug livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MUG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MUG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OneMug livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MUG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MUG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 MUG til USD livepris:

$0.00028319
$0.00028319$0.00028319
0.00%1D
mexc
USD
OneMug (MUG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:36:35 (UTC+8)

OneMug (MUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00313387
$ 0.00313387$ 0.00313387

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.16%

-2.16%

OneMug (MUG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUG er $ 0.00313387, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OneMug (MUG) Markedsinformasjon

$ 283.19K
$ 283.19K$ 283.19K

--
----

$ 283.19K
$ 283.19K$ 283.19K

999.99M
999.99M 999.99M

999,989,343.5914121
999,989,343.5914121 999,989,343.5914121

Nåværende markedsverdi på OneMug er $ 283.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUG er 999.99M, med en total tilgang på 999989343.5914121. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 283.19K.

OneMug (MUG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på OneMug til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på OneMug til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på OneMug til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på OneMug til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+26.82%
60 dager$ 0+20.66%
90 dager$ 0--

Hva er OneMug (MUG)

MUG is a memeable RWA token on Solana. MUG can be swapped for Member ID's on swap.onemug.com and staked on stake.onemug.com which makes it so the owners of the Member ID's can sell OneMug Coffee on https://onemug.com/ with the number of their Member ID NFT as their referral code and make most all the profit from the sale. This revolutionizes the way brands will be built with a new model we call community over corporations.

OneMug (MUG) Ressurs

Offisiell nettside

OneMug Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OneMug (MUG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OneMug (MUG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OneMug.

Sjekk OneMugprisprognosen nå!

MUG til lokale valutaer

OneMug (MUG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OneMug (MUG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MUG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om OneMug (MUG)

Hvor mye er OneMug (MUG) verdt i dag?
Live MUG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MUG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MUG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OneMug?
Markedsverdien for MUG er $ 283.19K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MUG?
Den sirkulerende forsyningen av MUG er 999.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMUG ?
MUG oppnådde en ATH-pris på 0.00313387 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MUG?
MUG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MUG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MUG er -- USD.
Vil MUG gå høyere i år?
MUG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MUG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:36:35 (UTC+8)

