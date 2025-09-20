OneMug (MUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00313387$ 0.00313387 $ 0.00313387 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.16% Prisendring (7D) -2.16%

OneMug (MUG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUG er $ 0.00313387, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OneMug (MUG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 283.19K$ 283.19K $ 283.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 283.19K$ 283.19K $ 283.19K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,989,343.5914121 999,989,343.5914121 999,989,343.5914121

Nåværende markedsverdi på OneMug er $ 283.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUG er 999.99M, med en total tilgang på 999989343.5914121. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 283.19K.