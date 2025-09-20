OneLedger Pris (OLT)
OneLedger (OLT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OLT er $ 0.108259, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OLT endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -0.65% over 24 timer og -1.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på OneLedger er $ 129.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OLT er 434.60M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 298.10K.
I løpet av i dag er prisendringen på OneLedger til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på OneLedger til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på OneLedger til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på OneLedger til USD ble $ 0.
|I dag
|$ 0
|-0.65%
|30 dager
|$ 0
|-39.77%
|60 dager
|$ 0
|-68.09%
|90 dager
|$ 0
|--
OneLedger enables you to focus building your business application through OneLedger modularization tools, which will communicate with OneLedger protocol using its API gateway. This mechanism will make your business application interact with different public and private blockchains synchronously through corresponding side chains implemented in OneLedger platform. OneLedger defines a three-layer consensus protocol to enable more effective integration of different blockchain applications. Business logic can be implemented by the first layer – a configurable role-based consensus protocol leveraging hierarchical grouping similar to the structure of Merkle Tree. The side chain consensus protocol can move consensus traffic from the main chain with public consensus to the side chain with high performance and efficiency. OneLedger block structure enables the synchronization and reference between the three-layer consensus. The company works as a cross-ledger blockchain platform for people to make exchanges through business methodology. Not only that, but it’s also developed using the enterprise blockchain technology solutions that are running across the globe like something the world has never seen. One Ledger also operates as a powerful consensus engine that will help people with governance, so they can rest assured their transactions are being completed legitimately. The SDK on the platform is also highly customizable. And the platform, in general, is highly scalable and reliable. The architecture of the One Leger is built around the focal point of building your business software through the One Ledger modularization tools. They are set up to communicate with One Leger’s advanced protocol via the unique API gateway used by the platform developers. The new method of operation is designed to make your business application work together with different private and public blockchains in synchronicity by way of side chains that work together and are implemented via the One Ledger platform. The platform is designed to help people in a wide range of different business models. People in finance, agriculture, transportation, manufacturing and just about anything else will benefit highly from the One Ledger protocol. It works with Bitcoin, Ethereum, HyperLedger and several other platforms.
