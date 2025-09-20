OneLedger (OLT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.108259$ 0.108259 $ 0.108259 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.32% Prisendring (1D) -0.65% Prisendring (7D) -1.33% Prisendring (7D) -1.33%

OneLedger (OLT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OLT er $ 0.108259, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OLT endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -0.65% over 24 timer og -1.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OneLedger (OLT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 129.55K$ 129.55K $ 129.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 298.10K$ 298.10K $ 298.10K Opplagsforsyning 434.60M 434.60M 434.60M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OneLedger er $ 129.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OLT er 434.60M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 298.10K.