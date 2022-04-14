One World Chain (OWCT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i One World Chain (OWCT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

One World Chain (OWCT) Informasjon One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT. Offisiell nettside: https://oneworldchain.org/ Teknisk dokument: https://docs.oneworldchain.org/

One World Chain (OWCT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for One World Chain (OWCT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 57.26K $ 57.26K $ 57.26K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.26K $ 57.26K $ 57.26K All-time high: $ 0.0044113 $ 0.0044113 $ 0.0044113 All-Time Low: $ 0.00058449 $ 0.00058449 $ 0.00058449 Nåværende pris: $ 0.00272685 $ 0.00272685 $ 0.00272685 Lær mer om One World Chain (OWCT) pris

One World Chain (OWCT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak One World Chain (OWCT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OWCT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OWCT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OWCTs tokenomics, kan du utforske OWCT tokenets livepris!

OWCT prisforutsigelse Vil du vite hvor OWCT kan være på vei? Vår OWCT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OWCT tokenets prisforutsigelse nå!

