One World Chain (OWCT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00268692 $ 0.00268692 $ 0.00268692 24 timer lav $ 0.00273729 $ 0.00273729 $ 0.00273729 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00268692$ 0.00268692 $ 0.00268692 24 timer høy $ 0.00273729$ 0.00273729 $ 0.00273729 All Time High $ 0.0044113$ 0.0044113 $ 0.0044113 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +1.61% Prisendring (7D) -22.21% Prisendring (7D) -22.21%

One World Chain (OWCT) sanntidsprisen er $0.00273393. I løpet av de siste 24 timene har OWCT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00268692 og et toppnivå på $ 0.00273729, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OWCT er $ 0.0044113, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OWCT endret seg med -- i løpet av den siste timen, +1.61% over 24 timer og -22.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

One World Chain (OWCT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 57.41K$ 57.41K $ 57.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 57.41K$ 57.41K $ 57.41K Opplagsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på One World Chain er $ 57.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OWCT er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.41K.