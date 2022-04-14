one unchill gal (GAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i one unchill gal (GAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

one unchill gal (GAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for one unchill gal (GAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 152.12K $ 152.12K $ 152.12K Total forsyning: $ 989.99M $ 989.99M $ 989.99M Sirkulerende forsyning: $ 989.99M $ 989.99M $ 989.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 152.12K $ 152.12K $ 152.12K All-time high: $ 0.01512815 $ 0.01512815 $ 0.01512815 All-Time Low: $ 0.00010114 $ 0.00010114 $ 0.00010114 Nåværende pris: $ 0.00015365 $ 0.00015365 $ 0.00015365 Lær mer om one unchill gal (GAL) pris

one unchill gal (GAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak one unchill gal (GAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GALs tokenomics, kan du utforske GAL tokenets livepris!

GAL prisforutsigelse Vil du vite hvor GAL kan være på vei? Vår GAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GAL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!