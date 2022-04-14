ONE PUNCH CAT (PUNCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ONE PUNCH CAT (PUNCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Informasjon One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers. Offisiell nettside: https://punchonsolana.com Teknisk dokument: https://punchonsolana.com/whitepaper.html Kjøp PUNCH nå!

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ONE PUNCH CAT (PUNCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.08K Total forsyning: $ 936.70M Sirkulerende forsyning: $ 936.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.08K All-time high: $ 0.00361979 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

ONE PUNCH CAT (PUNCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ONE PUNCH CAT (PUNCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUNCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUNCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

