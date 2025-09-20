Dagens ONE PUNCH CAT livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PUNCH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUNCH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ONE PUNCH CAT livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PUNCH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUNCH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ONE PUNCH CAT Logo

ONE PUNCH CAT Pris (PUNCH)

Ikke oppført

1 PUNCH til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
ONE PUNCH CAT (PUNCH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:43:49 (UTC+8)

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00361979
$ 0.00361979$ 0.00361979

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.06%

-2.25%

-2.25%

ONE PUNCH CAT (PUNCH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PUNCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUNCH er $ 0.00361979, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUNCH endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -2.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Markedsinformasjon

$ 38.00K
$ 38.00K$ 38.00K

--
----

$ 38.00K
$ 38.00K$ 38.00K

936.70M
936.70M 936.70M

936,701,514.989308
936,701,514.989308 936,701,514.989308

Nåværende markedsverdi på ONE PUNCH CAT er $ 38.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUNCH er 936.70M, med en total tilgang på 936701514.989308. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.00K.

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ONE PUNCH CAT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ONE PUNCH CAT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ONE PUNCH CAT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ONE PUNCH CAT til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.06%
30 dager$ 0-66.74%
60 dager$ 0+5.40%
90 dager$ 0--

Hva er ONE PUNCH CAT (PUNCH)

One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

PUNCH til lokale valutaer

ONE PUNCH CAT (PUNCH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ONE PUNCH CAT (PUNCH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PUNCH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ONE PUNCH CAT (PUNCH)

Hvor mye er ONE PUNCH CAT (PUNCH) verdt i dag?
Live PUNCH prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PUNCH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PUNCH til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ONE PUNCH CAT?
Markedsverdien for PUNCH er $ 38.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PUNCH?
Den sirkulerende forsyningen av PUNCH er 936.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUNCH ?
PUNCH oppnådde en ATH-pris på 0.00361979 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PUNCH?
PUNCH så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PUNCH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUNCH er -- USD.
Vil PUNCH gå høyere i år?
PUNCH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PUNCH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:43:49 (UTC+8)

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.