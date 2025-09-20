One Cash (ONC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.05056 $ 0.05056 $ 0.05056 24 timer lav $ 0.053654 $ 0.053654 $ 0.053654 24 timer høy 24 timer lav $ 0.05056$ 0.05056 $ 0.05056 24 timer høy $ 0.053654$ 0.053654 $ 0.053654 All Time High $ 1,634.01$ 1,634.01 $ 1,634.01 Laveste pris $ 0.03781224$ 0.03781224 $ 0.03781224 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -5.28% Prisendring (7D) -5.44% Prisendring (7D) -5.44%

One Cash (ONC) sanntidsprisen er $0.050685. I løpet av de siste 24 timene har ONC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05056 og et toppnivå på $ 0.053654, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ONC er $ 1,634.01, mens den rekordlave prisen er $ 0.03781224.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ONC endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -5.28% over 24 timer og -5.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

One Cash (ONC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 77.65K$ 77.65K $ 77.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 77.65K$ 77.65K $ 77.65K Opplagsforsyning 1.53M 1.53M 1.53M Total forsyning 1,531,947.149491639 1,531,947.149491639 1,531,947.149491639

Nåværende markedsverdi på One Cash er $ 77.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ONC er 1.53M, med en total tilgang på 1531947.149491639. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.65K.