Ondo US Dollar Yield (USDY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.074 $ 1.074 $ 1.074 24 timer lav $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24 timer høy 24 timer lav $ 1.074$ 1.074 $ 1.074 24 timer høy $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 All Time High $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Laveste pris $ 0.934184$ 0.934184 $ 0.934184 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) -1.74% Prisendring (7D) -1.11% Prisendring (7D) -1.11%

Ondo US Dollar Yield (USDY) sanntidsprisen er $1.076. I løpet av de siste 24 timene har USDY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.074 og et toppnivå på $ 1.11, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDY er $ 1.26, mens den rekordlave prisen er $ 0.934184.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDY endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -1.74% over 24 timer og -1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 674.59M$ 674.59M $ 674.59M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 675.65M$ 675.65M $ 675.65M Opplagsforsyning 626.71M 626.71M 626.71M Total forsyning 627,694,616.8927034 627,694,616.8927034 627,694,616.8927034

Nåværende markedsverdi på Ondo US Dollar Yield er $ 674.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDY er 626.71M, med en total tilgang på 627694616.8927034. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 675.65M.