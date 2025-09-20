Dagens Ondo US Dollar Yield livepris er 1.076 USD. Spor prisoppdateringer for USDY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ondo US Dollar Yield livepris er 1.076 USD. Spor prisoppdateringer for USDY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om USDY

USDY Prisinformasjon

USDY Offisiell nettside

USDY tokenomics

USDY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Ondo US Dollar Yield Logo

Ondo US Dollar Yield Pris (USDY)

Ikke oppført

1 USDY til USD livepris:

$1.076
$1.076$1.076
-1.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Ondo US Dollar Yield (USDY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:25:27 (UTC+8)

Ondo US Dollar Yield (USDY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.074
$ 1.074$ 1.074
24 timer lav
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
24 timer høy

$ 1.074
$ 1.074$ 1.074

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 0.934184
$ 0.934184$ 0.934184

-0.17%

-1.74%

-1.11%

-1.11%

Ondo US Dollar Yield (USDY) sanntidsprisen er $1.076. I løpet av de siste 24 timene har USDY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.074 og et toppnivå på $ 1.11, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDY er $ 1.26, mens den rekordlave prisen er $ 0.934184.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDY endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -1.74% over 24 timer og -1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Markedsinformasjon

$ 674.59M
$ 674.59M$ 674.59M

--
----

$ 675.65M
$ 675.65M$ 675.65M

626.71M
626.71M 626.71M

627,694,616.8927034
627,694,616.8927034 627,694,616.8927034

Nåværende markedsverdi på Ondo US Dollar Yield er $ 674.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDY er 626.71M, med en total tilgang på 627694616.8927034. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 675.65M.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ondo US Dollar Yield til USD ble $ -0.019146441968276.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ondo US Dollar Yield til USD ble $ -0.0025007316.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ondo US Dollar Yield til USD ble $ -0.0104260096.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ondo US Dollar Yield til USD ble $ -0.0176803747081725.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.019146441968276-1.74%
30 dager$ -0.0025007316-0.23%
60 dager$ -0.0104260096-0.96%
90 dager$ -0.0176803747081725-1.61%

Hva er Ondo US Dollar Yield (USDY)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Ondo US Dollar Yield (USDY) Ressurs

Offisiell nettside

Ondo US Dollar Yield Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ondo US Dollar Yield (USDY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ondo US Dollar Yield (USDY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ondo US Dollar Yield.

Sjekk Ondo US Dollar Yieldprisprognosen nå!

USDY til lokale valutaer

Ondo US Dollar Yield (USDY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ondo US Dollar Yield (USDY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ondo US Dollar Yield (USDY)

Hvor mye er Ondo US Dollar Yield (USDY) verdt i dag?
Live USDY prisen i USD er 1.076 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDY til USD er $ 1.076. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ondo US Dollar Yield?
Markedsverdien for USDY er $ 674.59M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDY?
Den sirkulerende forsyningen av USDY er 626.71M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDY ?
USDY oppnådde en ATH-pris på 1.26 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDY?
USDY så en ATL-pris på 0.934184 USD.
Hva er handelsvolumet til USDY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDY er -- USD.
Vil USDY gå høyere i år?
USDY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:25:27 (UTC+8)

Ondo US Dollar Yield (USDY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.