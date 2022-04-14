Oncology Network (ONC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Oncology Network (ONC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Oncology Network (ONC) Informasjon Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before. Offisiell nettside: https://oncologynetwork.org/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1FEAmvXWtf6p2aZfwAJ6j4Qd-1JL3XqHT/view?usp=sharing Kjøp ONC nå!

Oncology Network (ONC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Oncology Network (ONC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 190.86K $ 190.86K $ 190.86K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 696.09M $ 696.09M $ 696.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 274.19K $ 274.19K $ 274.19K All-time high: $ 0.02182385 $ 0.02182385 $ 0.02182385 All-Time Low: $ 0.00014077 $ 0.00014077 $ 0.00014077 Nåværende pris: $ 0.00027419 $ 0.00027419 $ 0.00027419 Lær mer om Oncology Network (ONC) pris

Oncology Network (ONC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Oncology Network (ONC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ONC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ONC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ONCs tokenomics, kan du utforske ONC tokenets livepris!

ONC prisforutsigelse Vil du vite hvor ONC kan være på vei? Vår ONC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ONC tokenets prisforutsigelse nå!

