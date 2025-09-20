Oncology Network (ONC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02182385$ 0.02182385 $ 0.02182385 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.74% Prisendring (1D) -2.60% Prisendring (7D) +7.15% Prisendring (7D) +7.15%

Oncology Network (ONC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ONC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ONC er $ 0.02182385, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ONC endret seg med -0.74% i løpet av den siste timen, -2.60% over 24 timer og +7.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Oncology Network (ONC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 182.79K$ 182.79K $ 182.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 262.60K$ 262.60K $ 262.60K Opplagsforsyning 696.09M 696.09M 696.09M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Oncology Network er $ 182.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ONC er 696.09M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 262.60K.