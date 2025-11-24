Onchain Yield Coin pris i dag

Sanntids Onchain Yield Coin (ONYC) pris i dag er $ 1.051, med en 0.13% endring de siste 24 timene. Nåværende ONYC til USD konverteringssats er $ 1.051 per ONYC.

Onchain Yield Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 105,038,690, med en sirkulerende forsyning på 100.00M ONYC. I løpet av de siste 24 timene ONYC har den blitt handlet mellom $ 1.048(laveste) og $ 1.051 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.053, mens tidenes laveste notering var $ 1.005.

Kortsiktig har ONYC beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og +0.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Onchain Yield Coin (ONYC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 105.04M$ 105.04M $ 105.04M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 105.04M$ 105.04M $ 105.04M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 99,999,995.98064782 99,999,995.98064782 99,999,995.98064782

