OnChain Pepe 404 (OCP404) Informasjon 88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88. Offisiell nettside: https://onchainpepe.xyz Kjøp OCP404 nå!

OnChain Pepe 404 (OCP404) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OnChain Pepe 404 (OCP404), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 48.86K $ 48.86K $ 48.86K Total forsyning: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 Sirkulerende forsyning: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 48.86K $ 48.86K $ 48.86K All-time high: $ 5,094.39 $ 5,094.39 $ 5,094.39 All-Time Low: $ 332.33 $ 332.33 $ 332.33 Nåværende pris: $ 555.22 $ 555.22 $ 555.22 Lær mer om OnChain Pepe 404 (OCP404) pris

OnChain Pepe 404 (OCP404) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OnChain Pepe 404 (OCP404) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OCP404 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OCP404 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OCP404s tokenomics, kan du utforske OCP404 tokenets livepris!

OCP404 prisforutsigelse Vil du vite hvor OCP404 kan være på vei? Vår OCP404 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

