Onchain Finance and Culture (OFAC) Informasjon Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space. Offisiell nettside: https://ofacbase.com/ Kjøp OFAC nå!

Onchain Finance and Culture (OFAC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Onchain Finance and Culture (OFAC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.74K $ 29.74K $ 29.74K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 838.79M $ 838.79M $ 838.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.46K $ 35.46K $ 35.46K All-time high: $ 0.00208752 $ 0.00208752 $ 0.00208752 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Onchain Finance and Culture (OFAC) pris

Onchain Finance and Culture (OFAC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Onchain Finance and Culture (OFAC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OFAC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OFAC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OFACs tokenomics, kan du utforske OFAC tokenets livepris!

