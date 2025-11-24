OnChain Battles pris i dag

Sanntids OnChain Battles (OCB) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende OCB til USD konverteringssats er -- per OCB.

OnChain Battles rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,823.45, med en sirkulerende forsyning på 50.00M OCB. I løpet av de siste 24 timene OCB har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00697617, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har OCB beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

OnChain Battles (OCB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Opplagsforsyning 50.00M 50.00M 50.00M Total forsyning 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OnChain Battles er $ 7.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OCB er 50.00M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.82K.