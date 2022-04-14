OmniTensor (OMNIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OmniTensor (OMNIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OmniTensor (OMNIT) Informasjon OmniTensor is a decentralized AI platform that combines blockchain technology with community-driven contributions to build, deploy and operate AI-powered decentralized applications (dApps). It allows users to share unused GPU resources, contributing to a global compute network for AI training and inference. Developers benefit from pre-configured AI models, SDKs and high-quality data layers, enabling rapid development of AI dApps with cost efficiency and scalability. OmniTensor utilizes its native OMNIT token for rewards, payments and governance, fostering an inclusive ecosystem where businesses, developers and contributors collaborate to shape the future of AI. Offisiell nettside: https://omnitensor.io Teknisk dokument: https://docs.omnitensor.io Kjøp OMNIT nå!

OmniTensor (OMNIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OmniTensor (OMNIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.75K $ 17.75K $ 17.75K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 397.52M $ 397.52M $ 397.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.66K $ 44.66K $ 44.66K All-time high: $ 0.00232157 $ 0.00232157 $ 0.00232157 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om OmniTensor (OMNIT) pris

OmniTensor (OMNIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OmniTensor (OMNIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OMNIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OMNIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OMNITs tokenomics, kan du utforske OMNIT tokenets livepris!

OMNIT prisforutsigelse Vil du vite hvor OMNIT kan være på vei? Vår OMNIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OMNIT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!