OmniMinds (OMNIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00103322$ 0.00103322 $ 0.00103322 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) -12.78% Prisendring (7D) -26.38% Prisendring (7D) -26.38%

OmniMinds (OMNIS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OMNIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OMNIS er $ 0.00103322, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OMNIS endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -12.78% over 24 timer og -26.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OmniMinds (OMNIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 289.34K$ 289.34K $ 289.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 289.34K$ 289.34K $ 289.34K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OmniMinds er $ 289.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OMNIS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 289.34K.