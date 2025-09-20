Dagens OmniMinds livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for OMNIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OMNIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OmniMinds livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for OMNIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OMNIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om OMNIS

OMNIS Prisinformasjon

OMNIS Offisiell nettside

OMNIS tokenomics

OMNIS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

OmniMinds Logo

OmniMinds Pris (OMNIS)

Ikke oppført

1 OMNIS til USD livepris:

$0.00028934
$0.00028934$0.00028934
-12.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
OmniMinds (OMNIS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:58:15 (UTC+8)

OmniMinds (OMNIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103322
$ 0.00103322$ 0.00103322

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-12.78%

-26.38%

-26.38%

OmniMinds (OMNIS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OMNIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OMNIS er $ 0.00103322, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OMNIS endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -12.78% over 24 timer og -26.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OmniMinds (OMNIS) Markedsinformasjon

$ 289.34K
$ 289.34K$ 289.34K

--
----

$ 289.34K
$ 289.34K$ 289.34K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OmniMinds er $ 289.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OMNIS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 289.34K.

OmniMinds (OMNIS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på OmniMinds til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på OmniMinds til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på OmniMinds til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på OmniMinds til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-12.78%
30 dager$ 0-2.81%
60 dager$ 0-29.48%
90 dager$ 0--

Hva er OmniMinds (OMNIS)

OmniMinds is building the foundation for powerful computer-use agents through crowdsourced action datasets, open-source tools, and frontier agent models. We want to improve the world by providing amazing computer-use agents. Users can record their everyday computer tasks to train AI models and earn $OMNIS tokens. High-quality demonstrations earn more per task, rewarding expert skill. You can complete simple tasks like: ordering food or browsing websites Earn rewards for each quality demonstration uploaded Help build better AI assistants through your contributions

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

OmniMinds (OMNIS) Ressurs

Offisiell nettside

OmniMinds Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OmniMinds (OMNIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OmniMinds (OMNIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OmniMinds.

Sjekk OmniMindsprisprognosen nå!

OMNIS til lokale valutaer

OmniMinds (OMNIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OmniMinds (OMNIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OMNIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om OmniMinds (OMNIS)

Hvor mye er OmniMinds (OMNIS) verdt i dag?
Live OMNIS prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OMNIS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OMNIS til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OmniMinds?
Markedsverdien for OMNIS er $ 289.34K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OMNIS?
Den sirkulerende forsyningen av OMNIS er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOMNIS ?
OMNIS oppnådde en ATH-pris på 0.00103322 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OMNIS?
OMNIS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til OMNIS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OMNIS er -- USD.
Vil OMNIS gå høyere i år?
OMNIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OMNIS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:58:15 (UTC+8)

OmniMinds (OMNIS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.