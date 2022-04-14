Omni Consumer Protocol (OCP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Omni Consumer Protocol (OCP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Omni Consumer Protocol (OCP) Informasjon Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs. Offisiell nettside: https://ocp.finance/ Kjøp OCP nå!

Omni Consumer Protocol (OCP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Omni Consumer Protocol (OCP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.15K $ 46.15K $ 46.15K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 11.90M $ 11.90M $ 11.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 387.76K $ 387.76K $ 387.76K All-time high: $ 0.162663 $ 0.162663 $ 0.162663 All-Time Low: $ 0.00357514 $ 0.00357514 $ 0.00357514 Nåværende pris: $ 0.00388285 $ 0.00388285 $ 0.00388285 Lær mer om Omni Consumer Protocol (OCP) pris

Omni Consumer Protocol (OCP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Omni Consumer Protocol (OCP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OCP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OCP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OCPs tokenomics, kan du utforske OCP tokenets livepris!

