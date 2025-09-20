Omni Consumer Protocol (OCP) Prisinformasjon (USD)

Omni Consumer Protocol (OCP) sanntidsprisen er $0.00389309. I løpet av de siste 24 timene har OCP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00383428 og et toppnivå på $ 0.00392428, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OCP er $ 0.162663, mens den rekordlave prisen er $ 0.00357514.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OCP endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og +0.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Omni Consumer Protocol (OCP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.34K$ 46.34K $ 46.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 389.31K$ 389.31K $ 389.31K Opplagsforsyning 11.90M 11.90M 11.90M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Omni Consumer Protocol er $ 46.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OCP er 11.90M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 389.31K.