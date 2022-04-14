Omira (OMIRA) tokenomics

Omira (OMIRA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Omira (OMIRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Omira (OMIRA) Informasjon

Omira Labs is an organization focused on applying predictive intelligence within DeFi. The first and most practical application of Omira's technology is the Omira B.B4 model, which delivers sentiment-driven price predictions on specified assets. $OMIRA is the native currency of Omira Labs - its holders gain unrestricted access to Omira's predictive models and are entitled to earning opportunities related to revenue streams and collaborative model training programs.

Offisiell nettside:
https://omira.tech
Teknisk dokument:
https://omira-documentations.gitbook.io/omira-documentations

Omira (OMIRA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Omira (OMIRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 76.97K
$ 76.97K$ 76.97K
Total forsyning:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 76.97K
$ 76.97K$ 76.97K
All-time high:
$ 0.105635
$ 0.105635$ 0.105635
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Nåværende pris:
$ 0.00077165
$ 0.00077165$ 0.00077165

Omira (OMIRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Omira (OMIRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet OMIRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange OMIRA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår OMIRAs tokenomics, kan du utforske OMIRA tokenets livepris!

OMIRA prisforutsigelse

Vil du vite hvor OMIRA kan være på vei? Vår OMIRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.