Omira Labs is an organization focused on applying predictive intelligence within DeFi. The first and most practical application of Omira's technology is the Omira B.B4 model, which delivers sentiment-driven price predictions on specified assets. $OMIRA is the native currency of Omira Labs - its holders gain unrestricted access to Omira's predictive models and are entitled to earning opportunities related to revenue streams and collaborative model training programs. Offisiell nettside: https://omira.tech Teknisk dokument: https://omira-documentations.gitbook.io/omira-documentations

Omira (OMIRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Omira (OMIRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 76.97K $ 76.97K $ 76.97K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 76.97K $ 76.97K $ 76.97K All-time high: $ 0.105635 $ 0.105635 $ 0.105635 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00077165 $ 0.00077165 $ 0.00077165 Lær mer om Omira (OMIRA) pris

Omira (OMIRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Omira (OMIRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OMIRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OMIRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OMIRAs tokenomics, kan du utforske OMIRA tokenets livepris!

OMIRA prisforutsigelse Vil du vite hvor OMIRA kan være på vei? Vår OMIRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OMIRA tokenets prisforutsigelse nå!

