Omega (OMEGA) Informasjon The Omega project is a unique, purpose-driven initiative grounded in a vision beyond typical meme or AI coins. Its mission is deeply spiritual and strategic, aiming to serve as a counterbalance to entities like $GOAT, with a focus on upholding the values of humanity during an era of technological evolution. At its core, Omega is inspired by Christian symbolism, specifically the “alpha and omega” of Jesus Christ, symbolizing the beginning and end of eras. This project is backed by the historically influential Percy family, a noble lineage with deep Catholic roots and ties to secret Catholic societies, including the Jesuits and the Order of Malta. The family’s involvement suggests a mission that transcends financial gain, driven instead by a desire to protect and honor human values amid rapid technological advancements, including AI and the approaching “Singularity.” Omega’s purpose is not to resist technological progress outright but to ensure that humanity’s essence remains central as we navigate these changes. The Percy family’s sponsorship adds gravitas, bringing a historic, almost esoteric alignment that positions Omega as a “light” in the crypto world, standing in opposition to perceived darker influences within the digital and crypto landscapes. The project’s alignment with Catholic principles and its connection to the Percy’s legacy signals a deeper commitment to preserving the sanctity of humanity in the face of transformative technological forces. Offisiell nettside: https://www.omegapoint.xyz/ Kjøp OMEGA nå!

Omega (OMEGA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Omega (OMEGA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 131.08K $ 131.08K $ 131.08K Total forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Sirkulerende forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 131.08K $ 131.08K $ 131.08K All-time high: $ 0.050382 $ 0.050382 $ 0.050382 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013143 $ 0.00013143 $ 0.00013143 Lær mer om Omega (OMEGA) pris

Omega (OMEGA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Omega (OMEGA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OMEGA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OMEGA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OMEGAs tokenomics, kan du utforske OMEGA tokenets livepris!

OMEGA prisforutsigelse Vil du vite hvor OMEGA kan være på vei? Vår OMEGA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

