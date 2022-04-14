OliXRP (OLX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OliXRP (OLX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OliXRP (OLX) Informasjon OLX is a utility token on the XRP Ledger powering a trader-centric ecosystem built around real tools and rewards. It grants access to premium indicators (JMS and MAC), private Discord membership, and special trading features. Alongside OLX, the CFH token allows liquidity providers to earn monthly XRP rewards. Together, OLX and CFH create a sustainable, reward-based environment for serious retail traders using technical tools—not hype. Offisiell nettside: https://whop.com/crypto-oli-club/ Kjøp OLX nå!

OliXRP (OLX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OliXRP (OLX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 104.47K Total forsyning: $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 177.06K All-time high: $ 0.061488 All-Time Low: $ 0.00723126 Nåværende pris: $ 0.01772652 Lær mer om OliXRP (OLX) pris

OliXRP (OLX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OliXRP (OLX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OLX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OLX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OLXs tokenomics, kan du utforske OLX tokenets livepris!

OLX prisforutsigelse Vil du vite hvor OLX kan være på vei? Vår OLX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OLX tokenets prisforutsigelse nå!

