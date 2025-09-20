OliXRP (OLX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02273961 24 timer høy $ 0.02406229 All Time High $ 0.061488 Laveste pris $ 0.00723126 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -1.52% Prisendring (7D) +43.77%

OliXRP (OLX) sanntidsprisen er $0.02352462. I løpet av de siste 24 timene har OLX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02273961 og et toppnivå på $ 0.02406229, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OLX er $ 0.061488, mens den rekordlave prisen er $ 0.00723126.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OLX endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -1.52% over 24 timer og +43.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OliXRP (OLX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 138.92K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 235.45K Opplagsforsyning 5.90M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OliXRP er $ 138.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OLX er 5.90M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 235.45K.