Olive Cash (OLIVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Olive Cash (OLIVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Olive Cash (OLIVE) Informasjon OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders. Offisiell nettside: https://olive.cash/

Olive Cash (OLIVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Olive Cash (OLIVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 49.86K $ 49.86K $ 49.86K Total forsyning: $ 53.53M $ 53.53M $ 53.53M Sirkulerende forsyning: $ 52.89M $ 52.89M $ 52.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.46K $ 50.46K $ 50.46K All-time high: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00094234 $ 0.00094234 $ 0.00094234 Lær mer om Olive Cash (OLIVE) pris

Olive Cash (OLIVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Olive Cash (OLIVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OLIVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OLIVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OLIVEs tokenomics, kan du utforske OLIVE tokenets livepris!

OLIVE prisforutsigelse Vil du vite hvor OLIVE kan være på vei? Vår OLIVE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

