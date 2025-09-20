Dagens Olive Cash livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for OLIVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OLIVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Olive Cash livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for OLIVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OLIVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om OLIVE

OLIVE Prisinformasjon

OLIVE Offisiell nettside

OLIVE tokenomics

OLIVE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Olive Cash Logo

Olive Cash Pris (OLIVE)

Ikke oppført

1 OLIVE til USD livepris:

$0.00093173
$0.00093173$0.00093173
+2.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Olive Cash (OLIVE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:23:44 (UTC+8)

Olive Cash (OLIVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

+2.07%

+5.57%

+5.57%

Olive Cash (OLIVE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OLIVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OLIVE er $ 1.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OLIVE endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, +2.07% over 24 timer og +5.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Olive Cash (OLIVE) Markedsinformasjon

$ 49.28K
$ 49.28K$ 49.28K

--
----

$ 49.88K
$ 49.88K$ 49.88K

52.89M
52.89M 52.89M

53,530,263.02215868
53,530,263.02215868 53,530,263.02215868

Nåværende markedsverdi på Olive Cash er $ 49.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OLIVE er 52.89M, med en total tilgang på 53530263.02215868. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.88K.

Olive Cash (OLIVE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Olive Cash til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Olive Cash til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Olive Cash til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Olive Cash til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.07%
30 dager$ 0+25.34%
60 dager$ 0+23.01%
90 dager$ 0--

Hva er Olive Cash (OLIVE)

OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Olive Cash (OLIVE) Ressurs

Offisiell nettside

Olive Cash Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Olive Cash (OLIVE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Olive Cash (OLIVE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Olive Cash.

Sjekk Olive Cashprisprognosen nå!

OLIVE til lokale valutaer

Olive Cash (OLIVE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Olive Cash (OLIVE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OLIVE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Olive Cash (OLIVE)

Hvor mye er Olive Cash (OLIVE) verdt i dag?
Live OLIVE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OLIVE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OLIVE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Olive Cash?
Markedsverdien for OLIVE er $ 49.28K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OLIVE?
Den sirkulerende forsyningen av OLIVE er 52.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOLIVE ?
OLIVE oppnådde en ATH-pris på 1.6 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OLIVE?
OLIVE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til OLIVE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OLIVE er -- USD.
Vil OLIVE gå høyere i år?
OLIVE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OLIVE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:23:44 (UTC+8)

Olive Cash (OLIVE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.