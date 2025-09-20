Olive Cash (OLIVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) +2.07% Prisendring (7D) +5.57% Prisendring (7D) +5.57%

Olive Cash (OLIVE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OLIVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OLIVE er $ 1.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OLIVE endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, +2.07% over 24 timer og +5.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Olive Cash (OLIVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.28K$ 49.28K $ 49.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.88K$ 49.88K $ 49.88K Opplagsforsyning 52.89M 52.89M 52.89M Total forsyning 53,530,263.02215868 53,530,263.02215868 53,530,263.02215868

Nåværende markedsverdi på Olive Cash er $ 49.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OLIVE er 52.89M, med en total tilgang på 53530263.02215868. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.88K.