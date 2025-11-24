OKIE pris i dag

Sanntids OKIE (OKIE) pris i dag er $ 0.00001149, med en 0.99% endring de siste 24 timene. Nåværende OKIE til USD konverteringssats er $ 0.00001149 per OKIE.

OKIE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,500.3, med en sirkulerende forsyning på 1.00B OKIE. I løpet av de siste 24 timene OKIE har den blitt handlet mellom $ 0.00001119(laveste) og $ 0.00001185 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00362919, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000882.

Kortsiktig har OKIE beveget seg -0.46% i løpet av den siste timen og +22.28% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

OKIE (OKIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.50K$ 11.50K $ 11.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.50K$ 11.50K $ 11.50K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OKIE er $ 11.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OKIE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.50K.