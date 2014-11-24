Okcash (OK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Okcash (OK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Okcash (OK) Informasjon OK is open-source; its design is public, nobody owns or controls OK and everyone can take part. Okcash is a decentralized and established hybrid cryptocurrency that started on Nov 24th 2014. OK was mined (PoW-Scrypt) and evolved to be stake-able (PoS-LTSS-Sha256). Okcash is not a security, it never had an ICO, nor any kind of funding rounds. OK is self sustainable and is fully supported by voluntaries (Just like Bitcoin). Offisiell nettside: https://okcash.org/ Teknisk dokument: https://github.com/okcashpro/okcash-whitepaper Kjøp OK nå!

Okcash (OK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Okcash (OK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 255.97K $ 255.97K $ 255.97K Total forsyning: $ 105.00M $ 105.00M $ 105.00M Sirkulerende forsyning: $ 89.37M $ 89.37M $ 89.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 300.74K $ 300.74K $ 300.74K All-time high: $ 0.7685 $ 0.7685 $ 0.7685 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00286416 $ 0.00286416 $ 0.00286416 Lær mer om Okcash (OK) pris

Okcash (OK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Okcash (OK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OKs tokenomics, kan du utforske OK tokenets livepris!

