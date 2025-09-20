Okcash (OK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00325089 $ 0.00325089 $ 0.00325089 24 timer lav $ 0.00825799 $ 0.00825799 $ 0.00825799 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00325089$ 0.00325089 $ 0.00325089 24 timer høy $ 0.00825799$ 0.00825799 $ 0.00825799 All Time High $ 0.7685$ 0.7685 $ 0.7685 Laveste pris $ 0.00001798$ 0.00001798 $ 0.00001798 Prisendring (1H) -1.80% Prisendring (1D) -39.56% Prisendring (7D) +31.83% Prisendring (7D) +31.83%

Okcash (OK) sanntidsprisen er $0.00356155. I løpet av de siste 24 timene har OK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00325089 og et toppnivå på $ 0.00825799, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OK er $ 0.7685, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001798.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OK endret seg med -1.80% i løpet av den siste timen, -39.56% over 24 timer og +31.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Okcash (OK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 318.30K$ 318.30K $ 318.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 373.97K$ 373.97K $ 373.97K Opplagsforsyning 89.37M 89.37M 89.37M Total forsyning 105,000,000.0 105,000,000.0 105,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Okcash er $ 318.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OK er 89.37M, med en total tilgang på 105000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 373.97K.