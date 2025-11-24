OKBOK pris i dag

Sanntids OKBOK (OKBOK) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende OKBOK til USD konverteringssats er -- per OKBOK.

OKBOK rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,815.25, med en sirkulerende forsyning på 1.00B OKBOK. I løpet av de siste 24 timene OKBOK har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har OKBOK beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

OKBOK (OKBOK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.82K$ 6.82K $ 6.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.82K$ 6.82K $ 6.82K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OKBOK er $ 6.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OKBOK er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.82K.