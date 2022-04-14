okbet (OK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i okbet (OK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

okbet (OK) Informasjon ok bet is the first fully functional Polymarket betting bot built for Telegram, making it easy to bet on real-world events with friends in group chats. Inspired by bots like Bonkbot and PVP, ok bet combines the fun of social betting with the power of decentralized prediction markets. Users earn points by betting, inviting friends, and holding the native $OK token, which also unlocks reduced trading fees and future rewards. Private keys are securely managed via Google Cloud KMS, and we support seamless bridging between Solana and Polygon. A portion of platform fees funds regular $OK buybacks and burns, creating sustainable value. With built-in exposure to Polymarket's point seasons and a focus on rewarding early adopters, ok bet is redefining how prediction markets are experienced. ok bet. Offisiell nettside: https://tryokbet.com/ Teknisk dokument: https://docs.tryokbet.com/introduction Kjøp OK nå!

okbet (OK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for okbet (OK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 966.06K $ 966.06K $ 966.06K Total forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Sirkulerende forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 966.06K $ 966.06K $ 966.06K All-time high: $ 0.00405285 $ 0.00405285 $ 0.00405285 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00097025 $ 0.00097025 $ 0.00097025 Lær mer om okbet (OK) pris

okbet (OK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak okbet (OK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OKs tokenomics, kan du utforske OK tokenets livepris!

